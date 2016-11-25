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    Главный тренер сборной Мексики считает команду России динамичной

    Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился мнением о команде России накануне жеребьевки Кубка конфедераций.

    «У России очень динамичная команда, которая хорошо играет в быстрый пас и действует на втором этаже. У вас атлетичные футболисты, против них будет сложно играть.

    Также у России есть преимущество, потому что она принимает турнир», – сказал Осорио.

    Напомним, в субботу состоится жеребьевка Кубка конфедераций. В турнире примут участие сборные России, Мексики, Германии, Португалии, Чили, Австралии, Новой Зеландии, а также победитель Кубка Африки.

    Источник: ТАСС

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    25.11.2016 22:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 26 ноября 2016, 19:20

      Видимо он аналогию с динамо/м имел в виду.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 26 ноября 2016, 16:48

      Видать для него сборная России и сборная Германии одно и то-же)

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 26 ноября 2016, 01:46

      Ничего кроме смеха этот комментарий не вызывает))), даже пожалуй ржач!)))))

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 25 ноября 2016, 23:28

      наболтал что попало)

      0
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      Рейтинг: +862

      Jack24 25 ноября 2016, 23:17

      Кто? Где? Нет, не видел

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 25 ноября 2016, 22:53

      Ему рфс проплатил за коммент?

      2
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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 25 ноября 2016, 22:06

      Быстрый пас???? Он сборную по хоккею имеет в виду?

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 25 ноября 2016, 22:04

      Он хоть игру сборной России видел ?))Быстрый пас назад ? или поперёк поля ????

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