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    Гончаренко: «Считаю, что мы очень правильно действовали в матче с «Оренбургом»

    Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко в эфире канала «Наш футбол» оценил игру своей команды в матче 15-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).

    «Считаю, что мы очень правильно действовали, то есть знали, как обороняться и атаковать. Против таких соперников, как «Оренбург», мы должны делать все возможное, чтобы найти их слабые места в защите.

    Сегодня была достаточно напряженная игра, погодные условия не позволяли хорошо держать мяч, особенно это касается второго тайма, но мы заслужили победу», – сказал Гончаренко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2016 19:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6967

      sochi-2013 25 ноября 2016, 20:50

      Я бы Гончаренко хотел в Краснодаре увидеть.

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