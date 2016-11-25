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    Путин: «Стадион в Санкт-Петербурге – печальная история, но мы все исправим»

    Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино, на которой отметил, что все города России готовы принять Кубок конфедераций-2017. Напомним, завтра в Казани пройдет жеребьевка турнира.

    «Завтра, как вы знаете, в Казани пройдет жеребьевка Кубка конфедераций. К сожалению, сам я на мероприятие приехать не смогу, но уверяю вас, что все пройдет лучшим образом. И, конечно, наша главная ближайшая задача – подготовка к турниру. Уверяю, все стадионы будут готовы – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань.

    Как известно, есть проблемы со стадионом «Зенита». Долгострои в сфере спортивных объектов встречаются не только у нас. Хотя это очень такая... печальная история. Мы знаем результаты исследования стадиона со стороны инспекционной группы ФИФА, знаем ваши замечания по поводу выдвижного поля. Строители обещают поправить все недочеты к концу этого года. Сейчас там работает 3000 человек.

    Но это технические вопросы. А что касается организации, мы рассчитываем и будем стремиться к тому, чтобы Кубок конфедераций стал большим масштабным праздником для всех любителей футбола», – заявил Путин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2016 16:20
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 25 ноября 2016, 20:58

      Какой то жополиз всем минусов наставил.

      0
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 25 ноября 2016, 19:19

      Да, исправим... щас еще вбухаем несколько лямов и всё )

      -2
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      Рейтинг: +364

      neofizer 25 ноября 2016, 18:38

      "РАБотают 3000 человек,а сколько на них зарабатЫ"вают?!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 25 ноября 2016, 18:22

      Продолжай и дальше себя утешать.

      -1
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 25 ноября 2016, 18:17

      "печалька " в 40 миллиардов

      0
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      Рейтинг: +256

      Ris 25 ноября 2016, 18:14

      Школы делай, сады детские. Когда к родным на кладбище ездил? Дороги надо, Вова, Надо.

      2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Ris 25 ноября 2016, 21:40

      он тебе не вова!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 ноября 2016, 18:13

      Мудко напел, а Вова повторяет.

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > vladimir-7 25 ноября 2016, 21:42

      и тебе он не Вова! самоутвердиться здесь хотите что ли....

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      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 25 ноября 2016, 17:50

      По-любому виноват Обама. Довёл до того, что САМ оправдывается перед ФИФА за недострой.

      2
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      Рейтинг: +767

      товрос 25 ноября 2016, 17:34

      еще пару лимонов и стадион готов!!!

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 25 ноября 2016, 17:27

      Нету посадок!!! Вступай в партию и ГосБюджет - твой личный карман!!!

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