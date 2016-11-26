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    УПЛ. Хет-трик Мораеса принес «Динамо» разгромную победу над «Волынью» и другие результаты

    В матче 16-го тура УПЛ киевское «Динамо» в гостях благодаря хет-трику Алуизио Мораеса взяло верх над «Волынью» – 4:1. Это позволило бело-голубым набрать 36 очков и сократить отставание от лидирующего в турнирной таблице «Шахтера» до пяти пунктов.

    В других встречах игрового дня «Ворскла» минимально обыграла «Сталь», «Черноморец» одержал волевую победу над «Звездой».

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 16-й тур

    Сталь – Ворскла – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Ребенок, 89.

    Черноморец – Звезда – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Билоног, 3; 1:1 – Коркишко, 25; 2:1 – Андриевский, 78.

    Волынь – Динамо – 1:4 (1:2)

    Голы: 1:0 – Диденко, 6; 1:1 – Мораес, 26; 1:2 – Ярмоленко, 45; 1:3 – Мораес, 75; 1:4 – Мораес, 90+3.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2016 22:24
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