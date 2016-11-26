Введите ваш ник на сайте

Сталь - Ворскла

26.11.2016, Суббота, 15:00 мск Днепродзержинск, стадион Металлург Украина. Премьер-Лига, 16 тур Сталь - Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
5 тур
21 августа, воскресенье 19:30 Ворскла 0:0 Сталь
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
20 тур
2 апреля, суббота 14:00 Ворскла 0:0 Сталь
7 тур
13 сентября, воскресенье 14:00 Сталь 1:2 Ворскла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 22 19 3 0 47:14 +33 60
2. Динамо К 22 14 4 4 43:23 +20 46
3. Заря 22 12 4 6 34:21 +13 40
4. Олимпик Дн 22 9 7 6 28:30 -2 34
5. Александрия 22 9 6 7 37:28 +9 33
6. Черноморец Од 22 7 6 9 17:23 -6 27
7. Ворскла 22 6 6 10 24:28 -4 24
8. Сталь 22 6 6 10 20:25 -5 24
9. Звезда К 22 6 5 11 20:33 -13 23
10. Днепр Дп 22 4 10 8 21:30 -9 22
11. Карпаты 22 4 7 11 21:30 -9 19
12. Волынь 22 2 4 16 13:40 -27 10
...
  • Читайте нас: 