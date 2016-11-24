Кириченко: «Бавария» провалилась потому, что мы очень хорошо сыграли»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко пообщался с журналистами после встречи с «Баварией» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что российская команда праздновала сенсационную победу со счетом 3:2.

«Секрет успеха в очень упорной работе – и главного тренера, и помощников, и футболистов. Это действительно великая победа в истории «Ростова». Ее всегда будут вспоминать. Выиграть у одного из лучших клубов мира — это дорогого стоит. «Бавария» провалилась потому, что мы очень хорошо сыграли.

Наши ребята продолжали гнуть свою линию, и это дало свои результаты. Я бы отметил всю команду. В таком матче очень важно, чтобы ни один игрок не выпадал. Потому что этот мировой топ-клуб наказывает за малейшие ошибки», – приводит слова специалиста «Национальная служба новостей».