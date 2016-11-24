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  • Кириченко: «Бавария» провалилась потому, что мы очень хорошо сыграли»

Кириченко: «Бавария» провалилась потому, что мы очень хорошо сыграли»

24 ноября 2016, 11:38
25

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко пообщался с журналистами после встречи с «Баварией» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что российская команда праздновала сенсационную победу со счетом 3:2.

«Секрет успеха в очень упорной работе – и главного тренера, и помощников, и футболистов. Это действительно великая победа в истории «Ростова». Ее всегда будут вспоминать. Выиграть у одного из лучших клубов мира — это дорогого стоит. «Бавария» провалилась потому, что мы очень хорошо сыграли.

Наши ребята продолжали гнуть свою линию, и это дало свои результаты. Я бы отметил всю команду. В таком матче очень важно, чтобы ни один игрок не выпадал. Потому что этот мировой топ-клуб наказывает за малейшие ошибки», – приводит слова специалиста «Национальная служба новостей».

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ростов Бавария Кириченко Дмитрий
Комментарии (25)
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Garrincha58
1479977835
Слуцкий учись как надо немчуру драть! а то чемпионы мы чемпионы, а вы г*но
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Wertalet
1479978704
А не появилась ли случайно у тренера мания величия ?? Ведь счет 3:2 сложно назвать провалом... 5:0 - это провал, а вчера Ростов всего навсего оказался немного лучше да и удача была на их стороне. Ростов с победой! Надеюсь и дальше будете поднимать Россию в рейтингах...
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serega86ru
1479980040
Спору нет !! Ростов молодцы! но 70 мин из 90 просидеть у себя на половине и выпихивать на центр мяч и говаривать что Бавария провалилась -Бред !! если Кириченко так мог высказаться то он сам провалился как тренер !!! а хотя он и так не тренер=)
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neofizer
1479980717
..и спасибо не приехавшему Нойеру..
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sochi-2013
1479982743
Перед началом турнира, я писал, что за Ростов точно не будет стыдно, но в победу над Баварией все-же верил мало. Молодцы!
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dzhanavar
1479983190
Молодцы!
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Tlekhugov
1479985384
Единственная команда, за которую не стыдно...
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Аскорбин
1479997023
Слуцкий с Березуцким и другими должен приехать к Бердыеву и конспектировать,как выигрывать надо
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84aivengo
1479997313
"за ростовскую братву,за верность дому своему...!"
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Raxor
1480611644
Бердыев вновь создал повод для восхищения! а по матчу, кажется баварие он был не нужен, а ростову очки ой как нужны и именно в последнем туре решится судьба ростова.
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