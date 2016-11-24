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  • Симеоне: «Теперь все поняли, что выиграть в России совсем не просто»

Симеоне: «Теперь все поняли, что выиграть в России совсем не просто»

24 ноября 2016, 06:30
22

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признал, что его радует первая строчка в группе D Лиги чемпионов. Об этом он заявил после матча с ПСВ (2:0).

«Сегодня мы смогли сделать очень важный шаг на пути к плей-офф Лиги чемпионов. Теперь мы занимаем отличную позицию и можем продолжать борьбу на своих условиях.

Первое место в группе было добыто в матчах с ПСВ и «Ростовом». Если бы мы сыграли в этих матчах вничью, то не лидировали бы в группе.

Теперь вы прекрасно понимаете, что выиграть в России совсем не просто. Люди считали, что это легкая задача, но это не так, мы поехали туда и выполнили свою работу», – сказал Симеоне.

Напомним, что вчера в Ростове-на-Дону местный «Ростов» обыграл «Баварию» со счетом 3:2.

Источник: Football Espana
Лига чемпионов ПСВ Атлетико Симеоне Диего
Комментарии (22)
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за ЦСКА с 1980г
1479958316
золотые слова-браво Ростову!!!!!!!
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NEMETSRUS
1479958690
молодцы просто красавчики это я про ростов
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СтараяШкола
1479959377
Прекрасный тактический футбол + воля к победе = результат!
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Buen
1479959901
Москва ,когда уже вы признаете что, это не случайные победы ?
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bolela_16
1479964128
Вот так нужно бороться, а москали только мечтают....
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Dgad
1479964704
Бердыев гений тактики, мне кажется дай ему денег на трансферы он из Ростова гранд слепит,)
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gencha19
1479965424
Симеоне просто отскочил. Осталось за малым не проиграть обкуренным.
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mdu86
1479968966
Симеоне врать не будет. Атлетико за малым не потерял очки с Ростовом. Привет Слуцкому, который при слове Бавария нервно вскрикивает и мочится под себя
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ДЖУZ
1479972304
половина этих мужиков и раньше играли в ростове и нехрена не могли, в том и сила Бердыева, знать где и аак использовать игрока в полную силу его возможности
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Gullit 76
1479978013
Так будут играть против псв- и о ничьей задумываться не прийдётся.Вперёд Ростов,радует команда.
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