Анчелотти считает своей виной поражение от «Ростова»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти взял на себя ответственность за поражение в рамках группового этапа Лиги чемпионов от «Ростова» (2:3). Ростовчане, по словам специалиста, одержали победу заслуженно.

– Какие эмоции от игры?

– Мы хорошо начали и забили гол, но потом сделали множество ошибок, и наша форма не была лучшей. Нам пришлось трудно. Это тот момент, когда тренер должен взять ответственность на себя за этот трудный период в сезоне.

– Была ли недооценка соперника?

– Мы просто плохо играли, и допускали ошибки. Мы заранее знали, что тут придется трудно, но просто допустили много ошибок.

– Вы оставили некоторых лидеров на скамейке. Не жалеете об этом?

– Я выставил сильнейший состав, максимально свежих игроков. Мюллер остался на скамейке только по этой причине.

– В чем «Ростов» превзошел «Баварию»?

– Они показали отличную игру и заслужили победу. Поздравляю хозяев с этим успехом.