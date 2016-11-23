Натхо посвятил гол в ворота «Байеру» своему будущему сыну

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо стал автором единственного гола своей команды в ворота «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, который завершился со счетом 1:1. Свой забитый мяч футболист посвятил своему будущему сыну. Стоит отметить, у 28-летнего армейца уже есть двое сыновей – Акрам и Айнал.

«Ждем тебя, маленький ангел. Третий сын, это гол для тебя. Хороший матч, но этого не было достаточно. Необходимо продолжать упорно трудиться», – написал Натхо в Instagram.