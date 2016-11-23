Льорис назвал неудачей проигрыш «Монако»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис остался разочарован исходом встречи в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов против «Монако», в котором его команда рассчитывала только на победу.

«Это неудача. Мы рассчитывали на гораздо большее. Сегодня ход матча контролировал соперник. По правде говоря, «Монако» заслужил эту победу, потому что играл лучше нас.

Я всегда стараюсь играть как можно лучше. Мои партнеры тоже старались, но мы не смогли прибавить как команда. Мы ставим перед собой цель попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, а для этого надо хорошо играть в чемпионате», – заявил Льорис.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:1.