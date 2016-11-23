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Бэйл может пропустить Эль Класико из-за травмы

23 ноября 2016, 06:34
5

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал об усталости своих игроков после матча Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» на выезде, победа в котором вывела мадридцев в плей-офф турнира.

«Спортинг» мог набрать больше очков, чем у них есть на данный момент. Но сейчас мы должны сосредоточиться на матче с «Боруссией», который мы расцениваем как финал. «Спортинг» очень активно играл против нас, но для Лиги чемпионов такое является нормальным.

Нам нужен отдых, так как мы играем каждые три дня. И некоторым игрокам не хватает сил в таком ритме. Беспроигрышная серия – это дополнительный источник мотивации, мы хотим продолжать в том же духе.

Бэйл? Его ударили по голеностопу, о серьезности травмы пока мне нечего сказать, все подробности мы узнаем уже завтра. Пока рано говорить, что он не сыграет в Эль Класико с «Барселоной», – сказал Зидан.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» – «Реал» закончился со счетом 1:2. После пяти туров дортмундцы занимают первую строчку в группе F с 13 очками и на два очка опережают «Реал».

Источник: Marca
Лига чемпионов Реал Спортинг Бэйл Гарет Зидан Зинедин
Комментарии (5)
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Даркуш05
1479878509
Реал опережает Реал на 2 очка
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momwig_
1479881266
Надеюсь, обойдется
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Minyon1984
1479881691
:)
Ответить
melnicn
1479895695
После пяти туров дортмундцы занимают первую строчку в группе F с 13 очками и на два очка опережают «Реал».
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ЦСКА 2015-2016
1479914607
придет время увидим. не надо бегать перед паровозом. желаем здоровья
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