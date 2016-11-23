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Судьи
Главный судья:
Уильям Коллам (Беллсхилл)
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Спортинг - Реал

22.11.2016, Вторник, 22:45 мск Лиссабон, стадион Жозе Алваладе Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Лига чемпионов, 5 тур Спортинг - Реал
Лига чемпионов (2016/2017), группа F
1 тур
14 сентября, среда 21:45 Реал 2:1 Спортинг
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спортинг 6 1 0 5 5:8 -3 3
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    Рейтинг: +85

    uda 22 ноября 2016, 19:39

    Реал обязан выиграть!!!

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