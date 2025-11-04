04.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
3-3-1-1-2
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
4
Гатти
15
Калюлю
8
Коопмейнерс
5
Локателли
19
Тюрам
22
МакКенни
7
Консейсау
10
Йылдыз
28
Влахович
3-1-1-3-2
1
Силва
13
Вагианнидис
25
Инасиу
2
Дьоманде
23
Юльманн
28
Гонсалвеш
23
Кенда
8
Симойнш
20
Араухо
7
Иоаннидис
7
Тринкау
28
Влахович
17
Аджич
17
Аджич
28
Влахович
5
Локателли
21
Миретти
21
Миретти
5
Локателли
19
Тюрам
18
Костич
18
Костич
19
Тюрам
7
Консейсау
27
Жегрова
27
Жегрова
7
Консейсау
10
Йылдыз
15
Дэвид
15
Дэвид
10
Йылдыз
13
Вагианнидис
72
Куарежма
72
Куарежма
13
Вагианнидис
8
Симойнш
5
Морита
5
Морита
8
Симойнш
23
Кенда
10
Катамо
10
Катамо
23
Кенда
28
Гонсалвеш
27
Сантос
27
Сантос
28
Гонсалвеш
7
Иоаннидис
97
Суарес
97
Суарес
7
Иоаннидис
Остались в запасе
Ювентус
Спортинг
1
Маттиа Перин
ВР
12
Симоне Скалья
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
13
Жоау Виржиния
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
54
Bruno Ramos
ЦЗ
20
Георгий Кочорашвили
ЦП
70
Сальвадор Блопа
ПВ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
12
Симоне Скалья
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Луа Опенда
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
54
Bruno Ramos
ЦЗ
20
Георгий Кочорашвили
ЦП
70
Сальвадор Блопа
ПВ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Ювентус - Спортинг
2
3
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
0
Нарушения
15
14
Офсайды
0
1
Количество передач
500
524
Сейвы
0
8
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.21
xGP (предотвращенные голы)
0.34
0.34
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Спортинга», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Спортинг»
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Источник: «Бомбардир»