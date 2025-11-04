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  • «Ювентус» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025

«Ювентус» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025

4 ноября 2025, 21:50
Ювентус
04.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 1
Завершен
Спортинг
34' Д. Влахович
12' М. Араухо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Спортинг
1
Руй Силва
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
(К) ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
8
Жоау Симойнш
АП
23
Жеовани Кенда
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
12
Симоне Скалья
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Василие Аджич
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
54
Bruno Ramos
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
27
Алиссон Сантос
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
20
Георгий Кочорашвили
ЦП
70
Сальвадор Блопа
ПВ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
3-3-1-1-2
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
4
Гатти
15
Калюлю
8
Коопмейнерс
5
Локателли
19
Тюрам
22
МакКенни
7
Консейсау
10
Йылдыз
28
Влахович
3-1-1-3-2
1
Силва
13
Вагианнидис
25
Инасиу
2
Дьоманде
23
Юльманн
28
Гонсалвеш
23
Кенда
8
Симойнш
20
Араухо
7
Иоаннидис
7
Тринкау
28
Влахович
17
Аджич
17
Аджич
28
Влахович
5
Локателли
21
Миретти
21
Миретти
5
Локателли
19
Тюрам
18
Костич
18
Костич
19
Тюрам
7
Консейсау
27
Жегрова
27
Жегрова
7
Консейсау
10
Йылдыз
15
Дэвид
15
Дэвид
10
Йылдыз
13
Вагианнидис
72
Куарежма
72
Куарежма
13
Вагианнидис
8
Симойнш
5
Морита
5
Морита
8
Симойнш
23
Кенда
10
Катамо
10
Катамо
23
Кенда
28
Гонсалвеш
27
Сантос
27
Сантос
28
Гонсалвеш
7
Иоаннидис
97
Суарес
97
Суарес
7
Иоаннидис
Остались в запасе
Ювентус
Спортинг
1
Маттиа Перин
ВР
12
Симоне Скалья
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
13
Жоау Виржиния
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
54
Bruno Ramos
ЦЗ
20
Георгий Кочорашвили
ЦП
70
Сальвадор Блопа
ПВ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
12
Симоне Скалья
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Луа Опенда
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
54
Bruno Ramos
ЦЗ
20
Георгий Кочорашвили
ЦП
70
Сальвадор Блопа
ПВ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Ювентус - Спортинг
2
3
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
0
Нарушения
15
14
Офсайды
0
1
Количество передач
500
524
Сейвы
0
8
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.21
xGP (предотвращенные голы)
0.34
0.34

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Спортинга», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Спортинг»

«Ювентус» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Спортинг Ювентус
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