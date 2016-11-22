Шмидт: «Если говорить о пенальти в наши ворота, то такие пенальти ставятся»

Главный тренер «Байера» Роджер Шмидт после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА (1:1) ответил на вопросы журналистов.

– Счет 1:1 заставляет вас переживать за исход другого матча?

– Мы, конечно, понимаем, что в такой равной по силе группе может получиться, что в последней игре придется побеждать. А если говорить о пенальти в наши ворота, то такие пенальти ставятся.

– Гол Фолланда как-то повлияет на его дальнейшую роль в команде?

– Он молодец, мог отличиться и второй раз, но попал в штангу. Мне нравится, что после травмы он начинает прибавлять. Уверен, он забьет для нас еще много важных голов.

– Вы ни разу не проиграли в Лиге чемпионов, но сегодня сыграли только вничью. Это для вас важно?

– Мы молодая и растущая команда, но не «Реал». Нам нельзя огорчаться, что мы мало выигрываем. Считаю, что мы двигаемся в правильном направлении, – передает слова Шмидта корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.