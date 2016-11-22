Данильянц: «Бавария» остается «Баварией» в любом составе. Это не меняет тактику»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился ожиданиями накануне матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».

«Мне пока неизвестно, кто завтра выйдет у соперника. «Бавария» остается «Баварией» в любом составе. Для нас этим все сказано. В первом матче против нас Рибери вышел в составе, когда все уже было ясно. Не играли Лам, Боатенг, Хаби Алонсо, Роббен. Так что первый матч мы тоже играли с «Баварией» без пяти ее основных футболистов. Это не меняет тактику.

Посоветую ли игрокам бить по воротам чаще, учитывая отсутствие Мануэля Нойера? Пустых номеров у «Баварии» нет. Я уже назвал пять фамилий, кто не играл с нами. Подобных советов мы не давали. Есть лишь какие-то небольшие оттенки, на которые мы обращаем внимание», – сказал Данильянц

Матч «Ростов» – «Бавария» состоится в среду, 23 ноября. Начало – в 20:00 по московскому времени.