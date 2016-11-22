Олег Иванов: «Крики Кадырова в микрофон? Можно ввести это на каждом стадионе»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов поделился мнением о поддержке грозненской команды со стороны Рамзана Кадырова.

– После победы над «Зенитом» президент Чеченской Республики к вам не заходил? Как он с вами общается?

– К сожалению, Рамзан Ахматович в тот день не заходил в раздевалку, но президент клуба Магомед Даудов зашел, поздравил, сказал, что мы молодцы, и что если будем так играть, то сможем обыграть любую команду.

– А когда в микрофон Рамзан Ахматович говорит во время матчей, это подстегивает?

– Вот я честно скажу, когда нахожусь на поле, не всегда замечаю, что кричат в микрофон. А будучи на этой игре на трибуне (на матче «Терек» – «Зенит»), было хорошо слышно. Думаю, что это придает эмоции. Когда он кричит, то стадион по-другому начинает болеть, это подстегивает команду. Я не уверен, что это Рамзан Ахматович, может быть, он и крикнул пару раз, но остальное время, не уверен, что это он постоянно кричал.

– На ваш взгляд, это нужно всем разрешить или всем строго запретить? Дать в руки микрофон Алексею Борисовичу Миллеру, например.

– Если они не будут оскорбительными или в адрес другой команды, то почему бы и нет, можно это ввести на каждом стадионе. Если взять организованные фан-группы команд, то там никого не надо заводить, у них шумовая поддержка на уровне. У нас к этому стремятся, создаются какие-то фан-движения, но там это десятилетиями, и никого заводить не надо. Ты играешь все время при такой атмосфере. Думаю, что, если бы на дерби какой-нибудь человек кричал в микрофон, его бы слышно не было.