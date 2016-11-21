Рахимов: «В таких матчах, как с «Томью», «Тереку» нужно додавливать соперника»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал итог матча 14-го тура РФПЛ, в котором его подопечные сыграли вничью с «Томью» (0:0). Как отметил специалист, грозненский клуб должен был додавливать соперника и побеждать.

«Недонастрой? Наши ребята хотели, пробовали, провели большую часть встречи на чужой половине поля. Надо понимать, что нам немного не хватает индивидуального мастерства, есть много брака при завершении атак. В таких матчах нужно додавливать соперника», – сказал Рахимов в эфире телеканала «Наш Футбол».