Шмидт: «ЦСКА знает сильные и слабые стороны «Байера», но у нас хорошие шансы на победу»

Главный тренер «Байера» Роджер Шмидт поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА. По словам специалиста, его подопечные имеют хорошие шансы, чтобы одержать победу в данной игре. Напомним, встреча пройдет завтра на стадионе «ПФК ЦСКА» и начнется в 20:00 по московскому времени.

– Как вы будете завтра строить свою игру?

– Мы понимаем, что удачная игра с ЦСКА дает хорошие шансы, но соперник знает наши сильные и слабые стороны. Мы сделаем все, чтобы облегчить себе жизнь в группе. Команды у нас здесь собраны равные.

– В этом сезоне ваша команда несколько раз не могла реализовать пенальти. Заостряете на этом внимание?

– Действительно такие случаи были, но мы не склонны это драматизировать, потому что промахивались опытные ребята. Они сами разберутся. Вообще, промахи с пенальти неизбежны.

– У игроков вашей команды наблюдаются взлеты и падения. Как их можно избежать?

– Мы знаем о том, что такое бывает, но они происходят в бундеслиге. В Лиге чемпионов мы провели четыре хороших матча. Будем вырабатывать стабильность. Эта проблема находится в поле нашего зрения.