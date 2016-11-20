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    Каррера: «Чтобы выигрывать, нужно попотеть. Главное, что игроки вкладывают сердце и душу»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера остался доволен игрой команды в победном матче 14-го тура чемпионата России против «Амкара» (1:0).

    «Мы готовились к игре, зная, что она будет сложная. «Амкар» мало пропускает, здорово действует на стандартах, классно выносит мяч из штрафной головой. Одной из немногих возможностей забить были удары издалека. Естественно, Зе Луиш очень важен для нас, но Мельгарехо полностью выложился и отдал себя всего. Я очень доволен старанием команды, но по ходу такой игры обрадовался бы и ничьей. Вспомните матч с «Уфой», как все закончилось там. Когда команда обороняется вдесятером, сложно найти свободные зоны.

    Селихов провел хороший матч, как и все игроки «Амкара». Я уделяю внимание тому, что делают мои игроки, за соперниками слежу не так пристально. Маурисио оставался на поле до тех пор, пока мог играть. Я его поменял только тогда, когда он попросил. На мой взгляд, Маурисио сыграл хороший матч. Единственное, он должен стать лучше во владении мячом. Таски травмировал ногу, но, думаю, на следующей неделе он будет тренироваться.

    Ребята поняли — чтобы выигрывать, иногда надо попотеть. Не все игры проходят налегке, самое главное, чтобы футболисты вкладывали сердце и душу. Футбол порой шутит над нами, нельзя предугадать, что случится. Перфоманс болельщиков, посвященный мне? Я очень благодарен и очень рад, что болельщики так близко к сердцу воспринимают «Спартак». Они — наш 12-й игрок, пусть они знают, что мы отдаем себя полностью, чтобы победить», – сказал Каррера.

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.11.2016 20:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 ноября 2016, 01:40

      Красавчик Каррера. Давно мы не видели такой Спартак, который даже в очень нелегко складывающемся матче не сдаётся до последнего и верит в победу и что самое важное, перебарывает себя и всё-таки побеждает. Пусть скажем сегодня и был не самый искромётный футбол, но тем не менее эмоции от победы после такого матча были чуть ли не ярче, чем после игры с конями, т.к. здесь победа по мне далась более тяжёло и в целом, для команды, она даст больше плюсов.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 20 ноября 2016, 23:07

      Все правильно,приятно смотреть,когда игроки выкладываются,а не играют спустя рукава

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 ноября 2016, 22:23

      Спасибо за команду.

      1
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      Рейтинг: +26

      DjZinc 20 ноября 2016, 22:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ну почему все эти выражения кажутся жутко шаблонными??

      -4
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      Рейтинг: +1191

      ttter 20 ноября 2016, 20:40

      Искренне удовольствие от игры.Спасибо,Тренер!!!!!!!!!!

      7
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 20 ноября 2016, 20:40

      Здесь можно процитировать фразу из КВН " и сделал он из пешеходов юродивых кавалерию марадоноподобную" . Молодец Каррера.

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      Рейтинг: +1897

      Aston 20 ноября 2016, 20:33

      Спасибо тебе,что научил их биться

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