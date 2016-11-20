Лам: «Лидерство «РБ Лейпциг» – это хорошо для Бундеслиги. Именно этого все и хотели»

Полузащитник «Баварии» Филипп Лам поделился впечатлениями после матча 11-го тура Бундеслиги против «Боруссии» из Дортмунда (0:1). Этот результат сделал «РБ Лейпциг» единоличным лидером чемпионата.

«В первом тайме нам часто недоставало последнего паса. До сегодняшнего дня мы хорошо играли, не потерпев ни одного поражения.

Моя замена – тренерское решение, у меня не было проблем. Раз так решил тренер, то не имеет значения, удивило ли это меня.

Лидерство «РБ Лейпициг» – это хорошо для Бундеслиги. Именно этого все и хотели», – приводит слова Лама Spox.

После этого тура «РБ Лейпциг» опережает оставшуюся второй «Баварию» на три балла.