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    РФПЛ. «Спартак» на последних минутах вырвал победу над «Амкаром»

    В матче 14-го тура РФПЛ «Спартак» в родных стенах добился победы над «Амкаром» – 1:0. Единственный гол в добавленное ко встрече время забил Денис Глушаков.

    Таким образом, московский клуб набрал 34 очка и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу. Кроме того, красно-белые обеспечили себе чемпионство по итогам первого круга.

    Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

    Спартак (Москва) – Амкар (Пермь) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Глушаков, 90+1.

    Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио (Пуцко, 81), Кутепов, Ещенко, Зобнин (Давыдов, 81), Глушаков, Фернандо, Мельгарехо (Зуев, 89), Джано, Промес.

    Амкар: Селихов, Милькович, Занев, Конде, Шаваев (Зайцев, 59), Джикия, Баланович (Шиндер, 89), Идову, Комолов, Костюков (Чума, 42), Йовичич.

    Предупреждения: Маурисио, 69; Промес, 90+4 – Баланович, 67; Комолов, 76; Идову, 76; Джикия, 90+4; Милькович, 90+5.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.11.2016 18:59
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +210

      azar80 20 ноября 2016, 20:55

      не зря говорят игра забывается - результат остается, а сегодня результат достигнут, всех красно-белых с победой

      0
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 20 ноября 2016, 20:00

      Все бомжи сидят и пальцы грызут))) к с ведут))))

      3
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 20 ноября 2016, 19:54

      Меня удивляет Мельгарехо! Жалуется, что не дают играть. Дают и не играет!!! Такой шанс!!! Хотя игрок по- моему перспективный.

      0
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      Рейтинг: +2548

      Челнинец > --Сергей-- 20 ноября 2016, 20:09

      не вписывается в игру, нужно больше времени)

      1
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 20 ноября 2016, 19:44

      видно КАРРЕРЕ удалось собрать коллектив в единое целое ! у других это не получалось !

      2
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      Рейтинг: +175

      Freux 20 ноября 2016, 19:24

      при Каррера команду не узнать,так они не играли не при одном последних тренерах,бьются до конца))

      5
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      Рейтинг: +39

      Volrad 20 ноября 2016, 19:23

      матч бы имени Дениса Глушакова)))!!!!!

      3
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      Рейтинг: +39

      Volrad 20 ноября 2016, 19:22

      всех! с победой!!! Спартак !!!!!!!!!!!!!!!!

      5
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      Рейтинг: +1191

      ttter 20 ноября 2016, 19:20

      Спасибо ребята!!!!!!Я кричал на пол улицы))))))

      7
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 20 ноября 2016, 19:16

      Глушаков...это похороны.

      6
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      Рейтинг: +331

      NapaS 20 ноября 2016, 19:15

      Гол просто бомба! Глушак кэп!

      6
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