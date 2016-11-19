Аршавин: «Сколько мне нужно забить голов в Казахстане, чтобы привлечь внимание тренера сборной России?»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин отметил, что не преследует цель вернуться в состав сборной России. 35-летний футболист понимает, что своим выступлением в чемпионате Казахстана он вряд ли привлечет внимание тренерского штаба национальной команды.

«У меня нет цели вернуться в сборную России. Я просто хочу играть в футбол, а не привязываться к чему-то. Может быть, тема со сборной еще и всплывет… Но сколько мне нужно забить в чемпионате Казахстана, чтобы на меня обратили внимание? Выпрыгнуть из штанов я могу, но не забить так много голов», – сказал Аршавин.