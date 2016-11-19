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  • Аршавин: «Сколько мне нужно забить голов в Казахстане, чтобы привлечь внимание тренера сборной России?»

Аршавин: «Сколько мне нужно забить голов в Казахстане, чтобы привлечь внимание тренера сборной России?»

19 ноября 2016, 18:59
14

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин отметил, что не преследует цель вернуться в состав сборной России. 35-летний футболист понимает, что своим выступлением в чемпионате Казахстана он вряд ли привлечет внимание тренерского штаба национальной команды.

«У меня нет цели вернуться в сборную России. Я просто хочу играть в футбол, а не привязываться к чему-то. Может быть, тема со сборной еще и всплывет… Но сколько мне нужно забить в чемпионате Казахстана, чтобы на меня обратили внимание? Выпрыгнуть из штанов я могу, но не забить так много голов», – сказал Аршавин.

Источник: Чемпионат.ком
Казахстан. Премьер-Лига Казахстан Кайрат Россия Аршавин Андрей
Комментарии (14)
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Тraumtanzеr
1479571759
Твои ожидания не наши проблемы.
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Nerlinger
1479573299
1
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zigbert
1479576477
Поезд ушел Андрей.
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lebron777
1479578715
не помешал бы точно , с нашим то центром ...
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Zeff
1479610971
Бездарь Глушаков, занял твоё место. Выплакали его красно- белые твари.
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woyser
1479626752
Забудь Андрюшка, лучше с трибун посмотришь ЧМ.
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ijgiz
1479637952
Аршавина конечно не позовут в сбоную -а вот сколько у нас в сборной игроков уровня Аршавина нынешнего - это вопрос
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Ф@Н@Т Н@ ВИР@Ж12
1479640458
да нах ты нужен в России!!! *то что мы не оправдали ваши ожидания,это ваши проблемы* после этого тусуйся в своем кайрате и не тявкай!!! Адвокатский подпездышь тогда для меня как человек кончился!!!
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kiiriil19
1479649781
после того как выиграет ЛЧ с Кайратом))
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Gullit 76
1480149160
Сам же говорил что на чемпе точно играть не будет.Опомнился?
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