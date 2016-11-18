Полиция Косово предотвратила терракт против сборной Израиля

Управление полиции Косово предотвратила теракт против сборной Израиля по футболу, говорится в заявлении на официальном сайте структуры. Израильтяне в рамках отборочного этапа ЧМ-2018 на выезде встречались против сборной Албании. Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:0.

Сообщается, что в результате расследования косовская полиция обнаружила, что группа лиц готовит теракты против израильских футболистов. По этому делу был задержаны 19 человек, 18 из которых являются гражданами Косово и один – гражданином Македонии. Группы террористов действовали по отдельности под руководством куратора, находящегося в Сирии.