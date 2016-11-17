Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Баляйкин: «На одной из тренировок Бердыев выбежал на поле и забил несколько голов»

    Полузащитник «Томи» Евгений Баляйкин рассказал о времени, проведенном в составе «Рубина».

    – Сергей Рыжиков – самый бесконфликтный человек, которого вы встречали?

    – Так и есть. Рыжиков, кстати, тоже много прикалывался, особенно на тренировках. Он любил бесить игроков, кричал: «У нас вообще есть футболисты, которые хотя бы по воротам попадают?». А когда ему забивали, уже Курбан Бердыев включался: «Вратари есть в команде вообще? Будет кто-нибудь мяч ловить?».

    – То есть Бердыев в общении не такой угрюмый и серьезный, как и на публике?

    – Бердыев – разносторонний человек. Может и пошутить, и поругать. Он делает то, что в определенный момент посчитает нужным. Поэтому Бердыева сложно назвать «злым дядькой». Он бывает веселым, может удивить. На сборах в Испании однажды у нас была восстановительная тренировка. Играли со сдвинутыми воротами, Бердыев был арбитром. Мы почему-то очень долго не могли забить, все пыхтели. И вдруг Курбан Бекиевич скинул тренировочную куртку и выбежал на поле со словами: «Да что ж вы забить не можете?! Дай-ка покажу, как надо!». Начал с нами играть, разгрузил обстановку. Причем он забил несколько голов, и его команда выиграла.

    Полное интервью читайте по ссылке.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2016 11:00
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 17 ноября 2016, 16:33

      А Баляйкин не знает,
      Сколько Президент в хоккее забивает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 17 ноября 2016, 15:15

      Вот бы ему сейчас вернуться в Казань, а так сейчас он и в Томи в основу не всегда пробивается. Про Рыжикова абсолютная правда. А про Бекиеча, так это хорошо что есть тренеры которые могут не только нарисовать и рассказать, а сами показать на практике. что и как делать, как установку выполнять на поле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 17 ноября 2016, 15:08

      Показал как надо. Личный пример.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +279

      TERIA-76 17 ноября 2016, 13:49

      Интересно посмотреть как он это делал)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > TERIA-76 17 ноября 2016, 15:10

      Не смотри, все просто разбегались.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 ноября 2016, 13:23

      За СКА Ростов тоже радостно забивал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 17 ноября 2016, 12:55

      лучший пример - наглядный

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 17 ноября 2016, 12:52

      Да, в Ашхабаде он колотил- Будь Здоров!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 17 ноября 2016, 12:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну да - если меня будут все вокруг бояться тронуть так, как они Бердыева на той тренировке, я тоже положу пару-тройку. А тут, всё-таки сам Курбан Бекиевич. Все ведь ещё помнят знаменитого голеадора-защитника Бердыева из славного клуба Колхозчи!..

      -4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11