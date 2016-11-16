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    Осабутей устроил «Спартак», клуб сделал свое предложение

    Футбольный агент Олег Шигаев, организовавшую просмотр двух футболистов из Ганы в московском «Спартаке», опроверг ранее появившуюся информацию о том, что 18-летний форвард «Тема Ют» Джонатан Осабутей не подошел красно-белым.

    «Представитель нашего агентства завтра вылетает в Европу для обсуждения возможных вариантов развития событий с ганской стороной. Все складывается плодотворно, я бы сказал. За 10 дней Джонатан оставил приятное впечатление. Теперь следующий этап – переговорный процесс. «Спартак» выдвинул свое предложение. Откуда информация, что его отправили, не знаю. Наверное, каждый гонится за эксклюзивом и начинает придумывать, высказывать мнение по своим ощущениям», – сказал Шигаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.11.2016 23:10
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 17 ноября 2016, 08:47

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      Зенит хоть европейских негров берет из хохлов, а эти из африканских ч/ж.

      -4
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 17 ноября 2016, 08:00

      Слухи распространяют многие, а по факту подходит или нет может сказать только сам тренер. Теперь осталось договориться. А то нападающих мало и усиление явно нужно. Зе часто ломается, Мельгарехо не особо надежен, а Давыдову ещё расти надо да и в Спартаке-2 для начала стабильнее играть. Да и быстрые, скоростные и молодые игроки как раз в схему Карреры подойдут. Ему то точно с молодёжью не в перовой работать.

      -1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 17 ноября 2016, 07:09

      Удачи пацанам!!!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 ноября 2016, 06:47

      Это тот у которого 19 голов в чемпионате? Если да то я смотрел нарезку с ним -думаю неплохой форвард,хоть и молодой.

      1
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      Рейтинг: +169

      Cuervo > Диктор 17 ноября 2016, 07:07

      это тот который забил в товарнике с молодежкой СМ два гола,второй гол вообще шедевр))

      0
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 17 ноября 2016, 06:45

      инфо распространило издание СЭ

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 17 ноября 2016, 04:56

      Самородок наверное.

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 17 ноября 2016, 01:09

      ну удачи вам

      1
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      Рейтинг: -44

      иван маташов 17 ноября 2016, 00:55

      больно уж молодой.но посмотрим

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 ноября 2016, 23:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Поздравляю. Еще один хороший игрок. Главное чёрный.

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 16 ноября 2016, 23:16

      Неужели своих нет????

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Михаил Шевченко 17 ноября 2016, 01:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А зачем свои? Папуасы лучше!

      -8
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