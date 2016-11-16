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    ЦСКА предложит Березуцким, Тошичу и Щенникову пойти на понижение зарплаты

    ЦСКА этой зимой намерен сократить заработную плату сразу нескольким игрокам. Сообщается, что армейский клуб планирует предложить братьям Березуцким, а также Зорану Тошичу и Георгию Щенникову новые контракты на более скромных финансовых условиях.

    Основная причина – серьезные финансовые трудности, с которыми столкнулся ЦСКА. Отмечается, что футболисты команды не получают зарплату на протяжении двух месяцев.

    Также до сих пор непонятно, останется ли в клубе Сергей Игнашевич, контракт которого с красно-синими истекает летом 2017 года.

    Источник: Life

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    16.11.2016 18:57
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 18 ноября 2016, 08:39

      О каких финансовых трудностях может идти разговор у лучшего менеджера страны. Феномена Гинера постоянно ставили в пример руководителям других клубов. И вдруг такой пассаж. Когда бизнесмены типа Гинера берутся не за своё дело, надо ждать развала и краха. Когда была поддержка из администрации президента, Гинер был успешным хозяином ЦСКА и даже организовывал выигрыши чемпионатов России.Сейчас крысы побегут с тонущего корабля, а болельщики лишатся ещё одного знаменитого в прошлом клуба.

      1
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      Рейтинг: +459

      sour12 17 ноября 2016, 05:48

      если была ведомость достоверная по зарплатам игроков цска....так у них и так зарплаты как клуба середины рпл, куда понижать то........

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > sour12 17 ноября 2016, 10:49

      Там не учитывают ЗП судьям ))

      1
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 17 ноября 2016, 00:30

      В следующем году кони в ФНЛ заявятся. Там подешевле.

      0
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      Рейтинг: +370

      splint1989 16 ноября 2016, 23:57

      Правильно всё делают куда такие зп, а тем более за что???? Защита уже не тянет так что если и уйдут потеря будет не столь велика, Сережу и братьев должны запомнить отличные защитниками, за кубок УЕФА и ЧЕ, пока уходить уже

      -1
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 16 ноября 2016, 21:56

      Хорошо хоть очередная утка не про Зенит. Утки про ЦСКА не так сильно бесят. Их меньше.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 ноября 2016, 21:28

      Новый тренд в российском футболе - кто меньше даст )

      1
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      Рейтинг: +18

      Вертолетчик 16 ноября 2016, 21:19

      Может это послужит примером всем клубам РПЛ

      1
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      Рейтинг: +34

      15426378s 16 ноября 2016, 21:07

      вот Траорэ надо посадить на овес, от него пользы ну никакой.

      2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 16 ноября 2016, 20:51

      ЦСКА предложит Игнашевичу и Березуцким пойти на пенсию)Так новость звучала бы хоть веселее.

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      Рейтинг: +82

      Mi6 16 ноября 2016, 20:30

      где слуцкер в списке?

      3
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