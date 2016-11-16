ЦСКА предложит Березуцким, Тошичу и Щенникову пойти на понижение зарплаты

О каких финансовых трудностях может идти разговор у лучшего менеджера страны. Феномена Гинера постоянно ставили в пример руководителям других клубов. И вдруг такой пассаж. Когда бизнесмены типа Гинера берутся не за своё дело, надо ждать развала и краха. Когда была поддержка из администрации президента, Гинер был успешным хозяином ЦСКА и даже организовывал выигрыши чемпионатов России.Сейчас крысы побегут с тонущего корабля, а болельщики лишатся ещё одного знаменитого в прошлом клуба.
ЦСКА этой зимой намерен сократить заработную плату сразу нескольким игрокам. Сообщается, что армейский клуб планирует предложить братьям Березуцким, а также Зорану Тошичу и Георгию Щенникову новые контракты на более скромных финансовых условиях.
Основная причина – серьезные финансовые трудности, с которыми столкнулся ЦСКА. Отмечается, что футболисты команды не получают зарплату на протяжении двух месяцев.
Также до сих пор непонятно, останется ли в клубе Сергей Игнашевич, контракт которого с красно-синими истекает летом 2017 года.