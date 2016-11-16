Лопетеги: «Испания показала свой характер»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги отметил характер своей команды после товарищеского матча со сборной Англии.

«Наши игроки показали правильный настрой и психологию. Концовка матча была явно за нами. Игра получилась интенсивной, игроки старались проявить себя как можно лучше.

Мы продемонстрировали свой характер, что помогло спасти матч», – заявил Лопетеги.

Напомним, что товарищеский матч Англия – Испания закончился со счетом 2:2. Испанцам удалось избежать поражения лишь в концовке встречи.