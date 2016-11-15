Мутко призвал клубы РФПЛ еще раз обсудить возможность поддержки команд диктором

Президент РФС Виталий Мутко остался доволен тем, как диктор стадиона «Ахмат-Арена» поддерживал сборную России во время товарищеского матча против команды Румынии (0:1).

«Вы знаете сегодня, мне понравилось . Но я сам на эмоциях, многого и не видишь, и не слышишь, ты поглощен игрой. Но атмосфера – это было здорово», – сказал Мутко.

Чиновник также прокомментировал то обстоятельство, что подобная поддержка запрещена на матчах РФПЛ.

«Я говорил президенту лиги, они несколько раз на собрании клубов это обсуждали. Значит, они должны еще раз обсудить, как что должно быть. Но смотря что! Если диктор кричит «Вперед», то это нормально, это на многих стадионах в мире так.

Просто диктор не должен вмешиваться и говорить что-то в адрес организаторов, судьи, другой команды. Нужно заводить своих болельщиков».

Напомним, ранее «Терек» был оштрафован за крики диктора в микрофон во время игры РФПЛ.