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Мутко призвал клубы РФПЛ еще раз обсудить возможность поддержки команд диктором

15 ноября 2016, 22:06
6

Президент РФС Виталий Мутко остался доволен тем, как диктор стадиона «Ахмат-Арена» поддерживал сборную России во время товарищеского матча против команды Румынии (0:1).

«Вы знаете сегодня, мне понравилось . Но я сам на эмоциях, многого и не видишь, и не слышишь, ты поглощен игрой. Но атмосфера – это было здорово», – сказал Мутко.

Чиновник также прокомментировал то обстоятельство, что подобная поддержка запрещена на матчах РФПЛ.

«Я говорил президенту лиги, они несколько раз на собрании клубов это обсуждали. Значит, они должны еще раз обсудить, как что должно быть. Но смотря что! Если диктор кричит «Вперед», то это нормально, это на многих стадионах в мире так.

Просто диктор не должен вмешиваться и говорить что-то в адрес организаторов, судьи, другой команды. Нужно заводить своих болельщиков».

Напомним, ранее «Терек» был оштрафован за крики диктора в микрофон во время игры РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Румыния Ахмат Мутко Виталий
Комментарии (6)
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acer2003
1479237560
Поглощён игрой)),может он другую параллельно смотрел?
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bset
1479239662
Призывы к болельщикам поддержать команду - это хорошо. Если негативного ничего не допускать, то пусть так будет
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Небесная
1479242831
он чем-то злоупотребляет
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yorgenbarenz
1479274567
Контуженный.Надо цивилизованней работать,тоньше! Мутко! Ты,шо,кина не бачив?Вспомни боевик Мальчиш-Кибальчиш.Там немецкие мутко ставили граммофон с нужной музыкой и солдаты остервенело пёрли на наших.Вот и на стадионах можно через трансляцию запускать не гортанные вопли детей гор,а хорошую,бодрящую песню типа: Боже,Мутко храни!
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kimig
1479275043
на маленьких стадионах,подгонять команду,лучшего не придумаешь
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15426378s
1479284243
да, такого средневековья еще , да это полная глупость, люди гор будут выбегать на поле с танцами и стрельбой из автоматов.
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