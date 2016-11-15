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Товарищеский матч. Сборная России вырвала победу у команды Румынии

15 ноября 2016, 20:53
26

В товарищеском матче сборная России одолела команду Румынии благодаря голу Магомеда Оздоева в добавленное время – 1:0.

Напомним, в предыдущей товарищеской игре россияне уступили Катару со сетом 1:2.

Товарищеский матч

Россия – Румыния – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Оздоев, 90+3.

Россия: Акинфеев, Семенов, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Жирков (Оздоев, 46), Глушаков, Зобнин, Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Кокорин.

Румыния: Пантилимон, Латовлевич (Филип, 66), Сэпунару, Григоре (Циру, 90+1), Энаке, Грозав (Попа, 83), Марин, Препелицэ, Станчу (Неделку, 90+2), Ротариу, Андоне.

Предупреждения: нет – Препелицэ, 71.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Румыния
Комментарии (26)
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cska-62
1479232566
- Станислав Саламович! Как вам удалось так отлично настроить футболистов на игру? - А это не мне удалось. Это Разман Ахматович вызвался на один матч стать тренером по воспитательной работе. На общественных, так сказать, началах. Отвёз футболистов на какой-то пустырь и показал двадцать две свежевырытые ямы, то ли могилы, то ли зинданы, не знаю… Футболисты решили тоже этот вопрос не выяснять и судьбу свою не искушать…
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19element87
1479232600
С горем по палам, но всё таки победили!!! Не хватает сыгранности и нападающих!!!)))
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андрей андреев
1479232630
Короче играть умеют только ростовчане)))
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alexfilatov
1479232643
У этой сборной нет будущего! Являюсь ярым и давним болельщиком дружины, но это один из самых слабейших составов за весь период существования, за которых даже болеть не хочется, не беру всех но большинство игроков - не уровень сборной, у Черчесова самый слабейший подбор игроков, толку не будет...многие из призванных игроков не достойны носить форму как у чемпионов евро 60-го года! Выход - Черчесова в отставку, игры нет, состав призывает слабый, иначе опозоримся на кубке конфедераций, несмотря на выжитую из пальца победу...
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bringing
1479232766
В целом играли,боролись.С победой на конец сезона.*Без Кокориной можно так побеждать и без валидола,с голами с первого тайма.
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SunRomeS
1479232779
Да, сыгранности явно не хватает. Ну да ладно, с победой! В следующем году посмотрим, что же все таки Черчесов придумает, точнее что сможет добиться с этими непредсказуемыми)))
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алекс88
1479232831
Друзья....давайте по честному...ну не заслуживает наша сборная выступать на чм... Игра вообще нулевая...если бы был отбор то явно пролетели бы мимо
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alll-1
1479234347
кокорин ни какой
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яйва-яйва
1479234616
молодцы.
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Небесная
1479235981
вроде побыстрей двигались, видимо, присутствие Кадырова дало о себе знать
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