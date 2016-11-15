Товарищеский матч. Сборная России вырвала победу у команды Румынии

В товарищеском матче сборная России одолела команду Румынии благодаря голу Магомеда Оздоева в добавленное время – 1:0.

Напомним, в предыдущей товарищеской игре россияне уступили Катару со сетом 1:2.

Товарищеский матч

Россия – Румыния – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Оздоев, 90+3.

Россия: Акинфеев, Семенов, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Жирков (Оздоев, 46), Глушаков, Зобнин, Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Кокорин.

Румыния: Пантилимон, Латовлевич (Филип, 66), Сэпунару, Григоре (Циру, 90+1), Энаке, Грозав (Попа, 83), Марин, Препелицэ, Станчу (Неделку, 90+2), Ротариу, Андоне.

Предупреждения: нет – Препелицэ, 71.