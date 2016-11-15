Игонин: «Домашний чемпионат мира-2018 нужно принести в жертву»

Бывший игрок сборной России Алексей Игонин выразил мнение, что предстоящий домашний чемпионат мира не стоит ставить во главу угла при построении новой национальной команды.

«Уровень футбола подравнялся, а мы по-прежнему в начале пути. Общественное мнение подготавливают к достойному выступлению сборной России на Кубке конфедераций и чемпионате мира, однако после каждого матча мы испытываем глубокое разочарование. Отсюда предложение: может, не надо анонсировать контрольные встречи сборной, а дать ей возможность готовиться в менее напряженной обстановке? Вот улучшим качество игры – тогда и выставим сборную напоказ.

Изменит ли ситуацию матч со сборной Румынии? Не думаю, что РФС и руководству сборной стоит принимать кардинальные меры даже в случае неудачного результата в Грозном. Чтобы менять коней на переправе, должно случиться что-то из ряда вон выходящее. А катастрофы я пока не вижу. Возможно, в матче с румынами футболисты продемонстрируют более высокий настрой, чем в Катаре. Но даже если игроки будут выглядеть не столь вяло, как в предыдущем поединке, более конкурентоспособной сборная не станет. Футбол – это не только самоотдача, но и тактическая выучка, сыгранность, мастерство.

Удастся ли в этом прибавить за время, оставшееся до Кубка конфедераций? Сомневаюсь. Впрочем, потенциал у сборной есть. Так что останемся оптимистами. Тут другая проблема: на чемпионате мира-2018 жизнь не заканчивается. Да, сложно объяснить болельщикам, что домашний мундиаль надо принести в жертву и заглянуть в будущее. Но эту тему поднимать надо. Ну не сможем мы за полтора года перевернуть земной шар! Надо не только готовиться к чемпионату мира, но и развивать детский футбол, внедрять новые методики в подготовку юных футболистов. И заниматься этим уже сейчас», – приводит слова Игонина «Петербургский дневник».