Дешам: «Незаменимых игроков в сборной Франции нет»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам накануне товарищеского поединка с Кот-д'Ивуаром подчеркнул важность для команды нападающего Антуана Гризманна, но при это отметил, что незаменимых людей не бывает. Напомним, футболист заработал гематому левой ноги во встрече четвертого тура отборочного этапа к ЧМ-2018 против Швеции (2:1).

«Незаменимых футболистов не существует. Антуан играет очень важную роль в команде, но сейчас он не с нами. Вместо него никто не будет вызван, это не имеет особого смысла за два дня до игры. Надеюсь, в будущем Гризманн сможет продолжить выступления. Без него Франция будет выглядеть иначе, но даже если Антуан является важным игроком для сборной, есть и другие футболисты, которые получат шанс проявить себя», – сказал Дешам.