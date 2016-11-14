Лэмпард покинет «Нью-Йорк Сити» по завершении контракта

Хавбек «Нью-Йорк Сити» Фрэнк Лэмпард заявил, что покинет клуб в ближайшем времени. Контракт 38-летнего игрока завершается в декабре нынешнего года.

«Мое время в «Нью-Йорк Сити» подходит к концу. Я хотел бы сказать спасибо многим людям за доброту и поддержку, которую они оказывали мне на протяжении двух последних двух лет. Мои товарищи по команде: было очень приятно играть рядом с вами. Изумительные болельщики дали мне невероятную поддержку. Все люди, работающие за кулисами в «Нью-Йорк Сити», сделали легкими мои пребывание и работу здесь. Мне очень понравилось это время, и я много благодарен за возможность играть в таком большом клубе, и в таком невероятном городе. У меня осталось большое количество хороших воспоминаний перед тем, как шагнуть в следующий этап своей карьеры. В ближайшее время я обо всем объявлю», – написал Лэмпард на своей странице в Instagram.