Мостовой: «В матче с Румынией придется очень сложно»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой не ждет легкой прогулки для национальной команды в товарищеском матче против сборной Румынии, которая запомнилась своим выступлением на прошедшем во Франции этим летом Евро-2016.

«Наверняка будет полный стадион, и нужно завоевать сердца болельщиков, чтобы те погнали команду вперед. Другое дело, насколько игра позволит: какими будут состав и задачи. Все это мы можем увидеть только в матче.

На чемпионате Европы Румыния мне понравилась. Особенно – в стартовой игре против французов. Быстрая атака с выбеганиями. Так что нам придется очень сложно. Ребятам, которые не обладают большой скоростью, нужно быть очень внимательными.

То, что идет популяризация футбола по всей стране, – это нормально. Сейчас Грозный – нормальный город. Нужно показать всему миру, что там можно играть, что это – часть России. Другое дело, что я против проведения тех же финалов Кубка России в других городах – их нужно проводить в Москве и на одном стадионе. А сборная вполне может играть в разных городах», – считает Мостовой.

Товарищеский матч Россия – Румыния состоится во вторник, 15 ноября, в Грозном.