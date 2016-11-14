Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой: «В матче с Румынией придется очень сложно»

14 ноября 2016, 11:41
3

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой не ждет легкой прогулки для национальной команды в товарищеском матче против сборной Румынии, которая запомнилась своим выступлением на прошедшем во Франции этим летом Евро-2016.

«Наверняка будет полный стадион, и нужно завоевать сердца болельщиков, чтобы те погнали команду вперед. Другое дело, насколько игра позволит: какими будут состав и задачи. Все это мы можем увидеть только в матче.

На чемпионате Европы Румыния мне понравилась. Особенно – в стартовой игре против французов. Быстрая атака с выбеганиями. Так что нам придется очень сложно. Ребятам, которые не обладают большой скоростью, нужно быть очень внимательными.

То, что идет популяризация футбола по всей стране, – это нормально. Сейчас Грозный – нормальный город. Нужно показать всему миру, что там можно играть, что это – часть России. Другое дело, что я против проведения тех же финалов Кубка России в других городах – их нужно проводить в Москве и на одном стадионе. А сборная вполне может играть в разных городах», – считает Мостовой.

Товарищеский матч Россия – Румыния состоится во вторник, 15 ноября, в Грозном.

Источник: «Спорт уик-энд»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Румыния Мостовой Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semargl18
1479115645
Сложно блин... да они катару просрали... румыния их вообще разорвет вторым составом.
Ответить
bset
1479122388
Будет легко. Вышел, походил туда-обратно и поехал домой. Что сложного?
Ответить
Niepel
1479123001
Всех наших в ворота - и играть на 0:0!
Ответить
Главные новости
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
1
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
11:45
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
7
Сафонов оценил победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
11:08
2
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
7
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
Вчера, 15:40
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
Вчера, 01:00
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+