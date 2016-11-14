Джеко не понял своего удаления за снятые с соперника трусы

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко был удивлен своему удалению в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Греции, который завершился со счетом 1:1.

«Мне показали красную карточку безо всякой причины. Я правда не знаю, за что. Судья говорит, что я все это начал, но это я лежал на газоне, как я мог это все начать? Я чувствую, как будто мы проиграли 0:3. Греция не заслужила эту ничью. Они не заслуживали даже поражения со счетом 0:1, они заслуживали 0:4», – заявил Джеко.

Напомним, что Джеко поучаствовал в потасовке с защитником Сократисом Папастатопулосом, который уронил его на газон. В ответ Джеко стянул шорты с соперника, за что арбитр показал боснийцу желтую карточку, ставшую для него второй.