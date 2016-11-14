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Джеко не понял своего удаления за снятые с соперника трусы

14 ноября 2016, 10:54
11

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко был удивлен своему удалению в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Греции, который завершился со счетом 1:1.

«Мне показали красную карточку безо всякой причины. Я правда не знаю, за что. Судья говорит, что я все это начал, но это я лежал на газоне, как я мог это все начать? Я чувствую, как будто мы проиграли 0:3. Греция не заслужила эту ничью. Они не заслуживали даже поражения со счетом 0:1, они заслуживали 0:4», – заявил Джеко.

Напомним, что Джеко поучаствовал в потасовке с защитником Сократисом Папастатопулосом, который уронил его на газон. В ответ Джеко стянул шорты с соперника, за что арбитр показал боснийцу желтую карточку, ставшую для него второй.

Источник: Goal.com
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Босния и Герцеговина Греция Джеко Эдин Папастатопулос Сократис
Комментарии (11)
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serghio1990
1479111507
джеко-артист!!!
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neofizer
1479113118
он там не только за снятые шорты на удаление наиграл..а греки ничью заслужили!
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Челнинец
1479114244
оба молодцы, заслуженные карточки"!
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zenitforever2015
1479117198
А вы ребята, молодцы.....
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1479117374
Это конечно не оправдание Джеко,но грек реально 1-й начал с него шорты стягивать пытаясь помешать))
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тигрик
1479123894
они хоть знают что их десятки камер снимают???
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Zeff
1479132586
Он успел сказать "нет" или не успел?
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Gullit 76
1479132588
Видимо потому не не понял,что это были шорты. Остановился на пол пути.Интересно в правилах это как-то прописано?
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+50/-50
1479132694
А Джеко что, озабочен? Баб не хватает?
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Aztec58
1479138865
Джеко заслужил карточку уже тем, что удерживал мяч, препятствуя его скорейшему вводу в игру. За снятые с соперника шорты можно было и прямую карточку показать - он унизил и оскорбил человека.
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