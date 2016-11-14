Пьянич: «Мы дали возможность Греции отыграться»

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич был расстроен после финального свистка отборочного матча чемпионата мира-2018 против Греции, в котором сопернику удалось сравнять счет на пятой компенсированной минуте.

«Мы были лучшей командой на поле в этом матче. Но мы допустили такую возможность для соперника. В таких эпизодах на последних секундах матча нужно было быть внимательнее. Нельзя пропускать голы в самой концовке. Наша команда была сильнее на поле и должна была брать три очка», – заявил Пьянич.

Матч сборных Греции и Боснии и Герцеговины закончился со счетом 1:1.