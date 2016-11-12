Саутгейт: «Меня позвали в сборную Англии, чтобы сохранить команду в лидерах»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт поделился впечатлениями от победы над командой Шотландии (3:0) в матче отборочного турнира к ЧМ-2018.

«Мы контролировали ход игры на протяжении всего матча. Меня позвали в сборную для того, чтобы сохранить команду во главе группы отбора на ЧМ-2018. Сегодня я хочу насладиться победой.

Встреча против Шотландии была очень важна как для болельщиков, так и для меня. Рад, что нам удалось справиться с давлением», – сказал Саутгейт.