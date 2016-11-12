Болельщики сборной Румынии попали петардой в Левандовского

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски пострадал от взрыва петарды, которую бросили фанаты команды Румынии во время матча отборочного турнира к ЧМ-2018.

После этого инцидента встреча была приостановлена. На поле выбежали медики, которые оказывали помощь 28-летнему форварду на протяжении десяти минут.

Стоит отметить, что Левандовски смог продолжить игру и забил в ворота румын два гола, принеся своей сборной уверенную победу (3:0).