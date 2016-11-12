Отбор ЧМ-2018. Мексика в гостях вырвала победу у США

Сборная Мексики на выезде оказалась сильнее США в поединке отборочного турнира к чемпионату мира-2018. Победу гостям принес Рафаэль Маркес, отличившийся на 89-й минуте встречи.

В других матчах Коста-Рика одолела Тринидад и Тобаго, а Панама благодаря голу Фиделя Эскобара выиграла у Гондураса.

Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ.

Гондурас – Панама – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Эскобар, 22.

Тринидад и Тобаго – Коста-Рика – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Боланос, 65; 0:2 – Матаррита, 90+2.

США – Мексика – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Лайюн, 20; 1:1 – Вуд, 49; 1:2 – Маркес, 89.

Календарь отбора ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

Турнирная таблица отбора ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)