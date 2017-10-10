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    Кемпес: «Только фанаты Марадоны будут рады, если Месси не попадет на чемпионат мира»

    Победитель Кубка мира 1978 года в составе сборной Аргентины Марио Кемпес выразил сожаление, если Лионель Месси не попадет на предстоящий мундиаль в России, так как его национальная команда пока находится вне зоны отбора на финальную часть турнира. Как отметил ветеран, у него на родине этому будут рады лишь ярые фанаты Диего Марадоны.

    «Единственные, кто был бы счастлив, если бы Месси не побывал на чемпионате мира, это поклонники Марадоны. В таком случае они смогут и дальше утверждать, что Диего лучше Месси», – заявил ветеран.

    Источник: AS

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    10.10.2017 13:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Sterh 10 октября 2017, 14:22

      Фанаты кристинки еще.

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