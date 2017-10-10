Кемпес: «Только фанаты Марадоны будут рады, если Месси не попадет на чемпионат мира»

Победитель Кубка мира 1978 года в составе сборной Аргентины Марио Кемпес выразил сожаление, если Лионель Месси не попадет на предстоящий мундиаль в России, так как его национальная команда пока находится вне зоны отбора на финальную часть турнира. Как отметил ветеран, у него на родине этому будут рады лишь ярые фанаты Диего Марадоны.

«Единственные, кто был бы счастлив, если бы Месси не побывал на чемпионате мира, это поклонники Марадоны. В таком случае они смогут и дальше утверждать, что Диего лучше Месси», – заявил ветеран.