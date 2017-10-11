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    • Хет-трик Месси вытащил Аргентину на ЧМ-2018. Чили и США в Россию не приедут

    Хет-трик Месси вытащил Аргентину на ЧМ-2018. Чили и США в Россию не приедут


    4.3
    Голосов: 4
    11.10.2017 05:30
    Вы в одном клике от рассказа о самой крутой ночи во всей квалификации к ЧМ-2018.

    Расклад до матчей

    Совершенно фантастический уровень интриги в южноамериканской зоне заставил многих позабыть о рабочем дне и ночью следить за матчами. Уникальная ситуация: перед последним туром на три с половиной места претендовало аж шесть сборных. 3,5 – это три прямых путевки (2-4 места), а также зона стыков (5-е место). Претенденты – Уругвай, Чили, Колумбия, Перу, Аргентина и Парагвай.

    Выглядела таблица вот таким образом:

    Расписание последнего тура

    Бразилия – Чили

    Эквадор – Аргентина

    Парагвай – Венесуэла

    ПеруКолумбия

    Уругвай – Боливия

    Выделены команды, которые продолжали борьбу за выход на ЧМ-2018.

    Что нужно было Месси?

    Конечно же, судьба Аргентины и Лионеля Месси интересовала многих гораздо больше даже чем судьба Видаля, Кавани или Фалькао. Перед последним туром Аргентина находилась за пределами стыковых матчей. Победа над Эквадором обеспечивала ей как минимум стыки, а для прохода на ЧМ напрямую требовалась либо ничья в матче Перу – Колумбия, либо потеря очков чилийцами в Бразилии.

    При ничьей с Эквадором ситуация усугублялась, но даже она могла вывести Аргентину напрямую. Более того, даже поражение могло приподнять аргентинцев на место для стыков. Совершенно фантастический расклад при определенных обстоятельствах в других матчах.

    Первый тайм

    В Бразилии, Перу и Парагвае счет открыт не был. Уругвай некоторое время проигрывал Боливии, но собрался и забил дважды. Самый огненный матч, как и ожидалось, проходил в Эквадоре – Ибарра уже на первой минуте вкатил Аргентине, чьи проблемы, казалось, так и не закончатся. Однако дубль Лео Месси уже к 20-й минуте позволил аргентинцам чуть успокоиться. 2:1 – с таким счетом ушли на перерыв и в Уругвае (вели хозяева), и в Эквадоре (вели гости).

    По итогам первого тайма: Уругвай, Аргентина и Чили выходят напрямую, Колумбия – в стыки, Перу и Парагвай – мимо ЧМ.

    Второй тайм

    Пошло гораздо веселее. Например, в начале второго тайма Бразилия забила два мяча (Паулиньо, Жезус) в ворота Чили, и чилийцы рухнули за пределы даже стыков, но быстро вернулись на пятое место, после того как Хамес забил за Колумбию в Перу. Колумбийцы тут же вернули себе место в четверке.

    Уругвай и Аргентина синхронно решили свои проблемы, добившись счетов 3:1 в свою пользу, причем сделали это одноклубники: на 60-й минуте за Уругвай забил Суарес, на 62-й – хет-трик оформил Месси. Эквадор лишился надежды на историческое событие, и аргентинцы спокойно довели матч до победы.

    Уругвай в итоге забил шесть мячей, но победил 4:2 (по схеме Южной Кореи уругвайцы заколотили два автогола). Парагвай не то что не смог забить Венесуэле – он пропустил ближе к концу и остался на седьмом месте.

    Вопрос был лишь в том, удержатся ли чилийцы на пятой строчке. Не удержались: перуанцы сравняли счет в матче с колумбийцами, сравнялись с Чили по очкам, но по разнице мячей опередили в таблице команду Санчеса и Видаля.

    Результаты

    Бразилия – Чили – 3:0

    Эквадор – Аргентина – 1:3

    Парагвай – Венесуэла – 0:1

    ПеруКолумбия – 1:1

    Уругвай – Боливия – 4:2

    Таблица

    Итог

    Уругвай, Аргентина и Колумбия квалифицировались напрямую на ЧМ-2018.

    Сборная Перу сыграет в стыковых матчах против Новой Зеландии в ноябре.

    Команды Чили (!) и Парагвая не попали на чемпионат мира.

    Это была фантастическая футбольная ночь.

    И это еще не все

    Едва закончились матчи в зоне Южной Америке, как грохнула еще одна сенсация, на этот раз в КОНКАКАФ.

    В Северной Америке Мексика и Коста-Рика уже обеспечили себе выход на ЧМ-2018. На третье место, дающее право прямого выхода, претендовали США, Гондурас и Панама. Сборная, занявшая четвертую строчку, отправлялась в стыковые матчи к Австралии. Команда на пятом месте – лишалась бы шансов на ЧМ.

    Изначально таблица выглядела так:

    1. Мексика – 21

    2. Коста-Рика – 16

    3. США – 12

    4. Панама – 10

    5. Гондурас – 10

    6. Тринидад и Тобаго – 3

    Сборная США неожиданно получила два гола в гостях от аутсайдера Тринидад и Тобаго, но сохраняла оптимизм – к перерыву Панама проигрывала 0:1 Коста-Рике, а Гондурас – 1:2 Мексике. То есть, все оставались на своих местах. Жизнь вроде бы стала налаживаться и после перерыва – забил Пулишич, и американцы сократили разрыв в счете.

    Однако второй тайм перевернул все расклады. Гондурас забил дважды и вырвал победу 3:2 у Мексики. Панама нашла в себе силы закатить два гола костариканцам. США же так и уступили 1:2, хотя всего один гол мог бы их спасти – даже тогда они бы вышли напрямую.

    Но американцы не вышли впервые с 1986 года. К нам в гости приедут не они, а Панама. А также победители двух пар – Гондурас – Австралия и Новая Зеландия – Перу.

    Такой драмы в квалификации не было давно. Настоящая фантастика.

    P.S. Тот самый гол, который вывел сборную Панамы на первый для нее чемпионат мира по футболу:

    К нам приедут Месси и Роналду! Какие сборные уже точно попали на ЧМ-2018

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Marca
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 4
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    Комментарии27
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    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 14 ноября 2017, 13:57

      Дааа...Не ту команду назвали Гондурасом.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 13 октября 2017, 01:03

      Просьба!!! Выбирайте выражения! Футбол спорт, а не помойка!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 11 октября 2017, 20:17

      ни хохлов ни пендосов просто праздник какой то

      7
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      ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 > giluxa1963 11 октября 2017, 22:23

      по ходу и те и другие слили свой игры,чтоб не ехать в Россию.ну и слава богу.а за Панаму поболею...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 > giluxa1963 11 октября 2017, 22:36

      Не могу не согласиться!

      +100000000!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 11 октября 2017, 19:40

      Жаль Чилийцев.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Ioshykatsy 11 октября 2017, 19:11

      Чем второй гол показывать Панамы показали бы супер банку которой они сравняли счет на 53 минуте. Просто шедевр (сарказм). Мяч после навеса и удара попадает в штангу, защитник Коста-Рики бьёт по нему, тот отскакивает в нападающего Панамы и вылетает за пределы поля. Судья свистит гол. ... Загуглите кому интересно - мяч даже линии ворот не коснулся а гол защитали.

      0
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      ...
      Рейтинг: +78

      chuvak591 > Ioshykatsy 16 октября 2017, 19:44

      Ну если честно, то там гола не было, но было пенальти... ногу зацепил, по этому он и упал и не смог забить))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 11 октября 2017, 18:12

      Америкосы решили не отставать от своих друзей - хохлов. Два сапога - пара

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1460

      Mariner 11 октября 2017, 17:03

      Это хорошо, что штаты не вышли. А то ведь могли выйти, а позже заявить, что не поедут к нам. От них можно любую подлянку ждать.

      З.Ы. Банер на русском в Панаме доставил )))

      6
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    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 11 октября 2017, 14:06

      Смотрел Аргентину, и честно говоря, если убрать оттуда Месси, команда сейчас очень средне играет, в обороне в первом тайме просто ужас творился. Рад, что Месси всё-таки едет в Россию, надеюсь увидеть его игру в живую)

      3
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 11 октября 2017, 13:55

      На Сша всё равно а вот на Чили хотелось бы посмотреть хорошая команда , но увы...

      1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 11 октября 2017, 11:44

      янки гоу хом!)

      2
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