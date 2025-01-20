Агент Сутормина рассказал об отсутствии предложения от «Зенита»

Агент полузащитника Алексея Сутормина Александр Клюев ответил на вопросы о будущем своего клиента. Хавбек выступает в «Ростове» на правах аренды из «Зенита».
– Есть ли понимание по будущему Алексея Сутормина?
– Алексей сейчас находится на сборе «Ростова» и готовится ко второй части чемпионата. Это сейчас самый важный момент, чтобы качественно подготовится и качественно провести вторую часть чемпионата. Сейчас все мысли только об этом.
– Петербургский клуб не предлагал новый контракт Алексею?
– Нет, не предлагал.
– Алексея сейчас устраивает его нынешняя команда?
– Да, Алексея устраивает его нынешняя команда.
– Были ли предложения со стороны «Ростова»?
– Это без комментариев.
- Контракт игрока с «Зенитом» и арендное соглашение петербуржцев с «Ростовом» истекают 30 июня.
- В этом сезоне 31-летний Сутормин провел за ростовчан 19 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.