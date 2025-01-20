Агент Сутормина рассказал об отсутствии предложения от «Зенита»

Агент полузащитника Алексея Сутормина Александр Клюев ответил на вопросы о будущем своего клиента. Хавбек выступает в «Ростове» на правах аренды из «Зенита».

– Есть ли понимание по будущему Алексея Сутормина?

– Алексей сейчас находится на сборе «Ростова» и готовится ко второй части чемпионата. Это сейчас самый важный момент, чтобы качественно подготовится и качественно провести вторую часть чемпионата. Сейчас все мысли только об этом.

– Петербургский клуб не предлагал новый контракт Алексею?

– Нет, не предлагал.

– Алексея сейчас устраивает его нынешняя команда?

– Да, Алексея устраивает его нынешняя команда.

– Были ли предложения со стороны «Ростова»?

– Это без комментариев.