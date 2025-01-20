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    • Агент Сутормина рассказал об отсутствии предложения от «Зенита»

    Агент Сутормина рассказал об отсутствии предложения от «Зенита»

    Агент полузащитника Алексея Сутормина Александр Клюев ответил на вопросы о будущем своего клиента. Хавбек выступает в «Ростове» на правах аренды из «Зенита».

    – Есть ли понимание по будущему Алексея Сутормина?

    – Алексей сейчас находится на сборе «Ростова» и готовится ко второй части чемпионата. Это сейчас самый важный момент, чтобы качественно подготовится и качественно провести вторую часть чемпионата. Сейчас все мысли только об этом.

    – Петербургский клуб не предлагал новый контракт Алексею?

    – Нет, не предлагал.

    – Алексея сейчас устраивает его нынешняя команда?

    – Да, Алексея устраивает его нынешняя команда.

    – Были ли предложения со стороны «Ростова»?

    – Это без комментариев.

    • Контракт игрока с «Зенитом» и арендное соглашение петербуржцев с «Ростовом» истекают 30 июня.
    • В этом сезоне 31-летний Сутормин провел за ростовчан 19 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    20.01.2025 07:50
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    Комментарии (5)
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    subbotaspartak
    1737349975
    Зенит: Сутормин, вы из какого штата? - Я из России. Аааа...
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    Гор--google
    1737354655
    Какие предложения? Он Карпуши лавку трёт. И по ходу в последний раз, кому он нужен?
    Ответить
    BRO_football
    1737358685
    На место Сутормина уже бразильцев купили. Так что он не нужен
    Ответить
    Интерес
    1737360383
    Для любого,сколь-нибудь осведомлённого в делах РПЛ,болельщика само предположение,что ГаЗенит может продлить с ним контракт,является глупостью.Он свою роль сыграл-никому из потенциальных конкурентов не достался(будучи погребён на кладбище футбольных талантов №1),да и стоил всего 50 тысяч рублей.Никаких убытков.
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