Защитник сборной США: «Автогол будет преследовать меня всю жизнь»

Защитник сборной США Омар Гонсалес стал автором автогола в матче отборочного раунда чемпионата мира-2018 с командой Тринидада и Тобаго, который закончился со счетом 1:2. После матча он заявил, что команда подвела свою страну, упустив шанс на поезду в Россию на финальную стадию турнира.

«Сегодня мы подвели всю нашу страну. Мы не следили за тем, как играли в параллельных матчах наши конкуренты, но когда я смотрел на скамейку, все сидели на своих местах. По их лицам было видно, что все плохо.

Мой автогол верх несчастья. Теперь он будет преследовать меня всю жизнь. Никогда не мог подумать, что такое может произойти. Это худший день в моей карьере», – сказал Гонсалес.

Напомним, что в матче 10-го тура сборная США проиграла сборной Тринидада и Тобаго на выезде со счетом 1:2. Этот результат откинул команду Арены на пятую строчку.