Инфантино: «Месси без победы на чемпионате мира? Есть немало отличных футболистов без этого трофея. Это футбол»

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил сожаление, если лидер сборной Аргентины Лионель Месси не сможет стать чемпионом мира. Футболист рискует не попасть на предстоящий мундиаль в России, так как его национальная команда пока находится вне зоны отбора на финальную часть турнира.

«Можем ли мы увидеть Месси на чемпионате мира-2022 года в Катаре? Не исключаю этого. Он играет лучше всех и практически никогда не травмируется. Считаю, что несправедливо, если он покинет футбол, так и не став чемпионом мира. Но таков футбол, есть немало отличных футболистов, у которых в своем послужном списке нет трофея мундиаля.

Футбол хуже без Месси? Конечно, он один из лидеров и показывает невероятную игру», – заявил Инфантино.