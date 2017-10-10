Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Инфантино: «Месси без победы на чемпионате мира? Есть немало отличных футболистов без этого трофея. Это футбол»

Инфантино: «Месси без победы на чемпионате мира? Есть немало отличных футболистов без этого трофея. Это футбол»

10 октября 2017, 13:14
2

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил сожаление, если лидер сборной Аргентины Лионель Месси не сможет стать чемпионом мира. Футболист рискует не попасть на предстоящий мундиаль в России, так как его национальная команда пока находится вне зоны отбора на финальную часть турнира.

«Можем ли мы увидеть Месси на чемпионате мира-2022 года в Катаре? Не исключаю этого. Он играет лучше всех и практически никогда не травмируется. Считаю, что несправедливо, если он покинет футбол, так и не став чемпионом мира. Но таков футбол, есть немало отличных футболистов, у которых в своем послужном списке нет трофея мундиаля.

Футбол хуже без Месси? Конечно, он один из лидеров и показывает невероятную игру», – заявил Инфантино.

Источник: Sport.es
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ Аргентина Месси Лионель Инфантино Джанни
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бойкий и Ласковый
1507631152
Инфантино мыслишь инфантильно
Ответить
DeutschlandUberAlles
1507633635
Не заслужил.
Ответить
Главные новости
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
1
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
1
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
4
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
6
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
4
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Все новости
Все новости
Реакция Аршавина на выход Кюрасао с Адвокатом на ЧМ-2026
2025.11.19 16:05
Сборная Кюрасао – о приглашении Мостового: «Рассмотрим это, ха-ха!»
2025.11.17 17:17
2
Адвокат покинул Кюрасао перед решающим матчем на выход на ЧМ-2026
2025.11.16 13:10
2
Кюрасао Адвоката и Суринам Абены – в лидерах отбора на ЧМ-2026, Ливай не попал на турнир, Угальде близок к вылету
2025.11.14 10:23
Отбор ЧМ-2026. 1+1 Угальде позволили Коста-Рике разгромить соперника
2025.10.14 08:18
Кюрасао с 78-летним Адвокатом возглавила отборочную группу ЧМ-2026
2025.10.11 09:31
ВидеоОтбор ЧМ-2026. Угальде сделал две голевые передачи в матче Коста-Рики с Гаити
2025.09.10 08:58
5
Ливай Гарсия не забил команде 77-летнего Адвоката, Угальде – Никарагуа
2025.09.06 10:24
2
ФотоРезультаты жеребьевки финального раунда отбора на ЧМ-2026 в зоне КОНКАКАФ
2025.06.13 14:38
Отбор ЧМ-2026. Коста-Рика победила Тринидад и Тобаго (2:1), Ливай забил, Угальде – нет
2025.06.11 09:03
1
Ливай – о предстоящем матче с Коста-Рикой: «Сказал Угальде, что мы их разорвем»
2025.05.14 14:51
Игрок сборной Мексики взорвал петарду в пресс-центре
2024.10.04 14:29
ФотоМесси пропустит сентябрьские матчи сборной Аргентины
2024.08.19 19:45
Стал известен новый главный тренер сборной США
2024.08.15 13:09
ФотоЭкс-тренер сборной Англии, проигравший России в «Лужниках», возглавил команду Ямайки
2024.08.01 13:10
Угальде в одном матче за сборную Коста-Рики сделал в 3 раза больше голевых действий, чем за полгода в «Спартаке»
2024.06.10 14:14
5
ФотоЗащитник Панамы отметил выход на ЧМ-2018 татуировкой с изображением эмблемы турнира
2017.12.01 11:30
2
В КОНКАКАФ появится аналог Лиги наций УЕФА
2017.11.17 10:05
1
Отбор на ЧМ-2018. Австралия победила Гондурас и вышла на ЧМ-2018
2017.11.15 14:00
18
Отбор на ЧМ-2018. Гондурас и Австралия сыграли вничью
2017.11.11 06:27
1
ВидеоБолельщик «Кайзер Чифс» размялся вместе с футболистами, находясь на трибуне
2017.11.04 17:11
5
Месси прилетит в Краснодар на матч против сборной Нигерии
2017.11.02 12:21
4
ВидеоМексиканский болельщик комментировал пенальти слепому фанату соперника в главном дерби страны
2017.10.17 01:25
3
Варга не удивлен провалом сборной США
2017.10.12 07:43
5
Донован: «Сборная США не заслуживает участия в чемпионате мира»
2017.10.12 07:34
5
ВидеоФИФА не будет рассматривать эпизод с голом сборной Панамы
2017.10.12 00:13
14
ВидеоВо время матча Панама – Коста-Рика болбой хозяев выбил мяч от соперника, чтобы затянуть время
2017.10.11 20:04
3
Колосков: «США? В последние годы эта сборная ничего из себя не представляла»
2017.10.11 15:30
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+