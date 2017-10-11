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    Тренер США: «Это позор»

    Главный тренер сборной США Брюс Арена назвал провал в отборочном турнире к чемпионату мира-2018 настоящим позором.

    «Мы все крайне разочарованы этим результатом. Сегодня все зависело только от нас самих. Нет никаких оправданий тому, что мы не смогли забить второй гол, сведя матч хотя бы к ничейному результату.

    Это позор. Мы не должны были пропускать этот чемпионат мира. Всю ответственность я беру на себя», – приводит слова Арены Reuters.

    Напомним, что в матче 10-го тура сборная США проиграла сборной Тринидада и Тобаго на выезде со счетом 1:2. Этот результат откинул команду Арены на пятую строчку.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2017 08:14
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +96

      Айзен 87 11 октября 2017, 15:40

      это как такое могло совпасть, что не попали имено те кто громче всех кричал о байкоте чм18. накаркали)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12133

      BRO_football 11 октября 2017, 14:02

      С такой фамилией главного тренера и его сборную США тепло встретили бы в России.
      Открытие-Арена, ВЭБ-Арена, Брюс-Арена. Выберите лишнее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 11 октября 2017, 13:41

      Маккей и Порошенко готовятся выступить с нотой протеста в ООН в связи с невыходом их сборных на ЧМ - 2018г.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > chempion_cska 11 октября 2017, 14:40

      Отличный коммент!)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 11 октября 2017, 13:30

      Алтанхуяг виноват!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 11 октября 2017, 12:50

      Неужели на свете есть справедливость....Так вам и надо...Это вам за всё...Боже,спасибо за такую новость!Справедливость на свете есть !Ура!Ура!ура!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 11 октября 2017, 12:36

      Русские хакеры постарались.
      Мы их все равно в России не пустили бы, пока Крым российским не признали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 11 октября 2017, 12:10

      спецом слили 100%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 11 октября 2017, 11:28

      Бойкот выдался на славу, Трамп поддержал Порошенко!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2017, 11:04

      А я рад. Только пиндосов нам на ЧМ не хватало!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > prezent2017 11 октября 2017, 11:15

      Клёво клёво. Ни Хохлов ни этих ... (нето апять забанют)

      1
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 11 октября 2017, 11:00

      Ахахахаха.Zzzzzzzzzz.......

      1
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