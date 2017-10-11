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Тренер США: «Это позор»

11 октября 2017, 08:14
35

Главный тренер сборной США Брюс Арена назвал провал в отборочном турнире к чемпионату мира-2018 настоящим позором.

«Мы все крайне разочарованы этим результатом. Сегодня все зависело только от нас самих. Нет никаких оправданий тому, что мы не смогли забить второй гол, сведя матч хотя бы к ничейному результату.

Это позор. Мы не должны были пропускать этот чемпионат мира. Всю ответственность я беру на себя», – приводит слова Арены Reuters.

Напомним, что в матче 10-го тура сборная США проиграла сборной Тринидада и Тобаго на выезде со счетом 1:2. Этот результат откинул команду Арены на пятую строчку.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ США Арена Брюс
Комментарии (35)
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kagorich
1507700981
Видимо руководство запретило играть на ЧМ. Игроки , спецы, болелы и т.д. все будут у нас и окажется,что здесь всё ровно, все адекватные ... Вообщем слили игру, 100 пудово политика, а жаль команда у них вообщем неплохая.
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insider_retro
1507701436
ТиТ не сильно разбираются в демократических ценностях и, сопротивляясь по-спортивному, вдули амерам...
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Jenea83
1507702145
Опять будут говорить что Россия во всем виновата))
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neveldomha
1507704444
Вслед за хохлами))) Куда холоп, туда и хозяин.
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ufos73
1507706005
Жду инфу, что за Тринидада играли русские хакеры, ну и санкции за вмешательство конечно ))))
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prezent2017
1507709043
А я рад. Только пиндосов нам на ЧМ не хватало!
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ARTHUR19
1507714604
Русские хакеры постарались. Мы их все равно в России не пустили бы, пока Крым российским не признали.
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Anton-champion
1507715412
Неужели на свете есть справедливость....Так вам и надо...Это вам за всё...Боже,спасибо за такую новость!Справедливость на свете есть !Ура!Ура!ура!
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chempion_cska
1507718489
Маккей и Порошенко готовятся выступить с нотой протеста в ООН в связи с невыходом их сборных на ЧМ - 2018г.
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Айзен 87
1507725628
это как такое могло совпасть, что не попали имено те кто громче всех кричал о байкоте чм18. накаркали)
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