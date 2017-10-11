Тренер США: «Это позор»

Главный тренер сборной США Брюс Арена назвал провал в отборочном турнире к чемпионату мира-2018 настоящим позором.

«Мы все крайне разочарованы этим результатом. Сегодня все зависело только от нас самих. Нет никаких оправданий тому, что мы не смогли забить второй гол, сведя матч хотя бы к ничейному результату.

Это позор. Мы не должны были пропускать этот чемпионат мира. Всю ответственность я беру на себя», – приводит слова Арены Reuters.

Напомним, что в матче 10-го тура сборная США проиграла сборной Тринидада и Тобаго на выезде со счетом 1:2. Этот результат откинул команду Арены на пятую строчку.