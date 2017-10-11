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    Паредес: «Вперед, Аргентина»

    Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Леандро Паредес поделился эмоциями от выхода национальной команды в финальную стадию чемпионата мира-2018. Напомним, что аргентинцы в последнем туре завоевали прямую путевку, обыграв Эквадор со счетом 3:1.

    «У меня не хватает слов, чтобы описать то, что мы пережили сегодня. Благодарю Бога за то, что позволил стать частью того. Вперед, Аргентина», – написал Паредес в инстаграме.

    Футболист российского клуба провел на поле шесть минут, выйдя на замену Анхеля Ди Марии.

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    Источник: Instagram

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    11.10.2017 09:17
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 октября 2017, 09:42

      Поздравляем и присоединяемся! А сейчас все силы на тульский Арсенал!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 11 октября 2017, 14:39

      Задание по умолчанию: найти паредеса на этом фото.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4469

      Snek 11 октября 2017, 11:43

      "Благодарю Бога за то, что позволил стать частью того" - Месси ещё никто богом не называл:))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 октября 2017, 11:31

      Добро пожаловать в Россию!!!!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 11 октября 2017, 10:48

      Искренне рад за Аргентину - есть редкий шанс вживую посмотреть игру Месси.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 11 октября 2017, 10:27

      Они реально все на одно лицо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +52

      Allanon 11 октября 2017, 10:26

      Месси фоткал?

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Allanon 11 октября 2017, 13:29

      Месси спать прилег, устал за этот отбор

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Allanon 11 октября 2017, 14:20

      Вон он там, рядом с Паредесом, в последнем ряду

      2
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      Рейтинг: +4914

      neveldomha 11 октября 2017, 09:56

      Это большой плюс для Зенита. Не нужно нашим аргентинцам играть лишние стыки за тысячи километров, да и уверенности прибавится в разы. Молодцы.

      3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 11 октября 2017, 09:50

      Месси снял проклятие... лео ташит Аргентину... агуэро наберет форму дибала и тд вернутся кошмар для защиты

      1
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      Рейтинг: +17368

      Garrincha58 11 октября 2017, 09:49

      Благодарю Бога,а бог это Месси,чтобы вы все делали без него

      2
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