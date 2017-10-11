Паредес: «Вперед, Аргентина»

Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Леандро Паредес поделился эмоциями от выхода национальной команды в финальную стадию чемпионата мира-2018. Напомним, что аргентинцы в последнем туре завоевали прямую путевку, обыграв Эквадор со счетом 3:1.
«У меня не хватает слов, чтобы описать то, что мы пережили сегодня. Благодарю Бога за то, что позволил стать частью того. Вперед, Аргентина», – написал Паредес в инстаграме.
Футболист российского клуба провел на поле шесть минут, выйдя на замену Анхеля Ди Марии.
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Источник: Instagram