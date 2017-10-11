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Паредес: «Вперед, Аргентина»

11 октября 2017, 09:17
14

Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Леандро Паредес поделился эмоциями от выхода национальной команды в финальную стадию чемпионата мира-2018. Напомним, что аргентинцы в последнем туре завоевали прямую путевку, обыграв Эквадор со счетом 3:1.

«У меня не хватает слов, чтобы описать то, что мы пережили сегодня. Благодарю Бога за то, что позволил стать частью того. Вперед, Аргентина», – написал Паредес в инстаграме.

Футболист российского клуба провел на поле шесть минут, выйдя на замену Анхеля Ди Марии.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ Аргентина Паредес Леандро
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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kvm5
1507703572
удачи Аргентина
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insider_retro
1507704304
На нервах прошли, теперь с удовольствием и зрелищно играйте!..
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Garrincha58
1507704582
Благодарю Бога,а бог это Месси,чтобы вы все делали без него
Ответить
de bruyne
1507704633
Месси снял проклятие... лео ташит Аргентину... агуэро наберет форму дибала и тд вернутся кошмар для защиты
Ответить
neveldomha
1507704960
Это большой плюс для Зенита. Не нужно нашим аргентинцам играть лишние стыки за тысячи километров, да и уверенности прибавится в разы. Молодцы.
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Dominator777
1507708114
Искренне рад за Аргентину - есть редкий шанс вживую посмотреть игру Месси.
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ЖОРРО
1507710703
Добро пожаловать в Россию!!!!!!!
Ответить
Snek
1507711380
"Благодарю Бога за то, что позволил стать частью того" - Месси ещё никто богом не называл:))
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ARTHUR19
1507721991
Задание по умолчанию: найти паредеса на этом фото.
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prezent2017
1507790578
Поздравляем и присоединяемся! А сейчас все силы на тульский Арсенал!
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