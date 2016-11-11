На матч Россия – Румыния проданы почти все билеты

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов заявил, что на предстоящий товарищеский матч между сборной России и Румынией проданы все билеты. Напомним, встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Игра запланирована на 15 ноября, начало матча в 19:00 по московскому времени.

«Болельщиков будет полный стадион, почти все билеты, можно сказать, проданы. Пока информации, сколько румынских болельщиков приедет, у меня нет. Если они приедут, то мы их встретим, все будет нормально – никаких проблем с этим не будет. Безопасность вокруг матча будет обеспечиваться как обычно, проблем в этом плане у нас не было», – сказал Алханов.