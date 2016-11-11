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На матч Россия – Румыния проданы почти все билеты

11 ноября 2016, 13:34
7

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов заявил, что на предстоящий товарищеский матч между сборной России и Румынией проданы все билеты. Напомним, встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Игра запланирована на 15 ноября, начало матча в 19:00 по московскому времени.

«Болельщиков будет полный стадион, почти все билеты, можно сказать, проданы. Пока информации, сколько румынских болельщиков приедет, у меня нет. Если они приедут, то мы их встретим, все будет нормально – никаких проблем с этим не будет. Безопасность вокруг матча будет обеспечиваться как обычно, проблем в этом плане у нас не было», – сказал Алханов.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Румыния
Комментарии (7)
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rashidinho
1478860914
проданы)))) Под угрозой вышвырнуть с работы)))) проданы.
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hodyrev
1478861611
главное то что на матчи Сб России еще ходят и поддерживают)но а если проиграют и этот матч,то мне кажется на следующую игру с каким нибудь Бангладешом уже меньше народу прийдет)
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Nerlinger
1478866741
Какой дурае это хочет видеть???
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МасСуд
1478868064
так чмырдяи... хорош вонять тут... игра пройдет на высшем уровне. а иронии типа можно-нельзя из автоматов стрелять, то кому интересно, то можно пустить пару рожков в воздух, а потом засунуть ствол в .опу тому кто толкает эту иронию.. а кто с чем то не согласен, можете и по телеку не зырить... унас не убудет!
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Просто игра
1478871746
"почти"
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яйва-яйва
1478874034
Будет отличная поддержка!!!
Ответить
15426378s
1478874636
а вот румыны, не какой то там Катар.
Ответить
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