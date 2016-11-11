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«Днепр» может лишиться девяти очков из-за долгов

11 ноября 2016, 10:16
8

«Днепр» может быть наказан за задолженность перед тренерским штабом Хуанде Рамоса, который возглавлял команду с 2010 по 2014 годы, сообщает телеканал «Футбол 1». Команда может потерять девять очков в турнирной таблице в случае, если долг не будет погашен до 25 ноября.

Напомним, что «Днепр» уже получал подобное наказание, но в виде лишения шести очков, после чего опустился на предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Украины. Предыдущее наказание «Днепр» получил за долг перед агентом Хуанде Рамоса.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-Лига Днепр Рамос Хуанде
Комментарии (8)
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Серго24
1478855352
чо за бред долг и очки в турнирной таблице...это как
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simoron81
1478860862
жалко такой клуб
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За Московский ЦСКА
1478868406
Правильно. Все укрокоманды - нацисты.
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TY13R
1479043686
не пойму, как своё детище Коломойский позволил опустить самое что называют "Дно". Это не мыслемо.Милионы болельщиков унывают, а ему лижбы что... Обидно.. досадно...
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