«Днепр» может лишиться девяти очков из-за долгов

«Днепр» может быть наказан за задолженность перед тренерским штабом Хуанде Рамоса, который возглавлял команду с 2010 по 2014 годы, сообщает телеканал «Футбол 1». Команда может потерять девять очков в турнирной таблице в случае, если долг не будет погашен до 25 ноября.

Напомним, что «Днепр» уже получал подобное наказание, но в виде лишения шести очков, после чего опустился на предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Украины. Предыдущее наказание «Днепр» получил за долг перед агентом Хуанде Рамоса.