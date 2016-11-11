Воронин хочет поработать с Шевченко в сборной Украины

Экс-форвард «Динамо» Андрей Воронин хотел бы поработать в штабе сборной Украины с Андреем Шевченко.

«На данный момент комментировать мне особо нечего. В сборной есть тренер, который сформировал штаб помощников, поэтому если в нем произойдут какие-то изменения, вы, как и я, сразу же об этом узнаете.

Я уже говорил, что мне было бы интересно поработать под руководством любого самобытного специалиста, и Шевченко, рядом с которым мы играли в главной команде десять лет, разумеется, не исключение», – сказал Воронин.

Напомним, что в прошлом месяце Воронин окончил курсы лицензирования ФФУ. Он получил диплом тренера категории «A» и «Б».