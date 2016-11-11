Отбор на ЧМ-2018. Гол Кайседо не помог Эквадору в матче с Уругваем, Перу на выезде обыгрывает Парагвай, Венесуэла громит Боливию

В матче 11-го тура отборочного этапа к чемпионату мира-2018 сборная Уругвая обыграла Эквадор на домашнем поле со счетом 2:1. В составе гостей гол на свой счет записал бывший нападающий «Локомотива» Фелипе Кайседо. Его партнер по команде полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа провел на поле все 90 минут.

Сборная Перу в выездном матче с крупным счетом обыграла Парагвай – 4:1. В еще одной встрече этого игрового дня сборная Венесуэлы разгромила Боливию со счетом 5:0. В этом матче хет-трик оформил Мартинес.

ЧМ-2018. Отборочный этап. КОНМЕБОЛ. 11-й тур

Уругвай – Эквадор – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Коатес, 12; 1:1 – Кайседо, 44; 2:1 – Ролан, 45.

Парагвай – Перу – 1:4 (1:0)

Голы: 1:0 – Риверос, 9; 1:1 – Рамос, 48; 1:2 – Флорес, 71; 1:3 – Куэва, 78; 1:4 – Бенитес, 83 (в свои ворота).

Венесуэла – Боливия – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Куффати, 3; 2:0 – Мартинес, 10; 3:0 – Мартинес, 67; 4:0 – Мартинес, 70; 5:0 – Отеро, 74.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

Турнирная таблица отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)