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Парагвай - Перу

11.11.2016, Пятница, 02:30 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 11 тур Парагвай - Перу
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
3 тур
14 ноября, суббота 05:15 Перу 1:0 Парагвай
Кубок Америки 2015
Групповой этап, Матч за 3-е место
4 июля, суббота 02:30 Перу 2:0 Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные 2014

19 ноября, среда 04:00 Перу 2:1 Парагвай

15 ноября, суббота 02:00 Парагвай 2:1 Перу
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
10 тур
17 октября, среда 02:00 Парагвай 1:0 Перу
1 тур
8 октября, суббота 07:15 Перу 2:0 Парагвай
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 18 12 5 1 41:11 +30 41
2. Уругвай 18 9 4 5 32:20 +12 31
3. Аргентина 18 7 7 4 19:16 +3 28
4. Колумбия 18 7 6 5 21:19 +2 27
5. Перу 18 7 5 6 27:26 +1 26
6. Чили 18 8 2 8 26:27 -1 26
7. Парагвай 18 7 3 8 19:25 -6 24
8. Эквадор 18 6 2 10 26:29 -3 20
9. Боливия 18 4 2 12 16:38 -22 14
10. Венесуэла 18 2 6 10 19:35 -16 12
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